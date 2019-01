Presentata a Palazzo Vecchio la nuova maglia del Pino Dragons

È stata presentata stamani a Palazzo Vecchio la nuova maglia del Pino Dragons Basket Firenze dall'assessore allo Sport Andrea Vannucci, dal presidente Luca Borsetti e da Renato Campinoti presidente di Firenze per la Pallacanestro.

“Il mio augurio è che la nuova maglia porti bene anche per questa seconda stagione che si apprestano ad affrontare i ragazzi del Pino Dragons - ha detto Vannucci -. Si tratta di una realtà molto vivace nello scenario della pallacanestro non solo fiorentina, ma anche regionale. I ragazzi della prima squadra hanno ben dimostrato fino ad ora il loro valore, sono l'elemento più in vista di un movimento ben più ampio che coinvolge tanti giovani e giovanissimi delle giovanili”.

“Abbiamo voluto festeggiare la nuova maglia regalandone una speciale ad Andrea Vannucci - ha detto Borsetti - e ringrazio tutti i nostri partner che hanno contribuito alla realizzazione della nuova maglia e che sostengono le nostre attività”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze