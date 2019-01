Lo Scandicci comunica di aver acquistato per la Prima Squadra Luka Klej, difensore centrale classe 2000. Klej, arrivato dalla Pistoiese, si è già messo a disposizione di mister Davitti per la ripresa del campionato. Domenica, alle ore 14.30, i Blues ospiteranno al Turri la Sinalunghese per la prima giornata del girone di ritorno in Serie D.

Fonte: Ufficio Stampa

