Scuole a Capraia e Limite, aprono le iscrizioni per il 2019-20

L’Amministrazione Comunale informa che, dal 7 al 31 gennaio, sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020 relative a tutti gli ordini di scuola (scuola infanzia - scuola primaria - scuola secondaria di I grado) di Capraia e Limite.

Per le scuole dell’infanzia di Limite e di Capraia, permane la modalità tradizionale (cartacea) , con gli appositi modelli disponibili presso la portineria della Scuola Secondaria “E. Fermi” durante l’orario di apertura della scuola (da lunedì al giovedì 8,00-18.00 / venerdì 8,00-16.30) o sul sito (www.istitutocapraiaelimite.it– Home e sezione “genitori” dove sono presenti anche i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto per la formazione delle graduatorie) . Le iscrizioni andranno consegnate presso la Segreteria – Area Alunni.

Possono accedere alla scuola dell’infanzia i bambini che compiranno il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2019. Possono anche essere iscritti i bambini che compiranno il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020, subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019.

OPEN DAY: giovedì 9 gennaio dalle 17,00 alle 18,15 ci sarà la possibilità di visitare le scuole dell’infanzia di Limite e di Capraia e di ottenere informazioni sulle attività.

Per la scuola primaria, possono essere iscritti alla prima classe i bambini che compiranno sei anni di età entro il 31 dicembre 2019; si possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiranno sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020.

L’iscrizione alla prima classe della scuola primaria può essere fatta solo on line fino alle ore 20,00 del 31/01/2019.

Per la scuola secondaria, possono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di I grado gli alunni frequentanti l’ultimo anno di scuola primaria. L’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria può essere fatta solo on line fino alle ore 20,00 del 31/01/2019.

L’iscrizione avviene in due fasi: registrazione e iscrizione vera e propria.

Per registrarsi è opportuno andare sul sito www.iscrizioni.istruzione.it (sullo stesso sito è presente materiale che esemplifica il processo di iscrizione a supporto delle famiglie).

Prima di compilare il modulo di iscrizione è necessario leggere l’informativa sul trattamento dei dati personali e segnare l’apposita casella di spunta.

Per procedere con l’iscrizione è necessario conoscere il codice della scuola dove ci si vuole iscrivere. Ogni scuola ha un proprio codice; i codici delle scuole dell’Istituto di Capraia e Limite sono i seguenti, come da tabella sottostante, nella quale accanto ad ogni sede sono riportati i tempi scuola e gli orari di funzionamento delle lezioni:

FIEE81002E Sc. Primaria Marconi Limite Tempo Scuola 27 ore: 08.20-12.20 con due rientri pomeridiani (uscita 16.20) Tempo Scuola 40 ore: Lunedì – Venerdì: 08.20-16.20 FIEE81001D Sc. Primaria Corti Capraia Tempo Scuola 40 ore: Lunedì – Venerdì: 08.30-16.30 FIMM81001C Sc. Secondaria di I Grado “E. Fermi” Tempo Scuola 30 ore: Lunedì–Venerdì: 8.10-13.50 Tempo Scuola 36 ore: Martedì-Giovedì-Venerdì: 8.10-13.50 Lunedì-Mercoledì: 8.10 -16.40

Per supporto tecnologico per l’iscrizione on line e per ulteriori informazioni, è organizzato anche lo sportello iscrizioni, presso la Segreteria – Area Alunni della Scuola Secondaria “E. Fermi” , con orario dal lunedì al venerdì dalle 11,30 alle 13,30 e il lunedì e mercoledì dalle 16,00 alle 18,00.

Per i servizi erogati dal Comune (pre-scuola, scuolabus, mensa) rivolgersi direttamente all’Ufficio Scuola del Comune di Capraia e Limite, Piazza 8 Marzo 1944, Limite sull’Arno ( 0571-978122/40).

Fonte: Comune di Capraia e Limite

