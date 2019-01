Aggredito alla spalle nel centro di Firenze: via cellulare e portafoglio

Lo hanno aggredito alle spalle in quattro, portandogli via smartphone e portafoglio. È accaduto ieri mattina intorno alle ore 6 in via Roma, nel centro di Firenze. La vittima è un 34enne albanese. Secondo quanto ricostruito, uno dei malviventi, probabilmente nordafricano, gli ha sfilato il portafoglio dalla tasca posteriore dei pantaloni, mentre un altro gli ha dato un colpo sul braccio, facendo cadere a terra il cellulare che teneva in mano e impossessandosene. Sull'episodio indaga la polizia.

