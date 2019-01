Allarme furti a Santa Maria a Monte sui social, il sindaco: "Denunciare sempre alle autorità competenti"

Visto il persistere dei furti che si stanno verificando sul territorio comunale il Sindaco ha tenuto ieri un incontro con il Comandante dei Carabinieri e il Comandante della Polizia Municipale del comune di S.Maria a Monte per valutare la situazione.

Dall'incontro è emerso che sul territorio sono in corso costanti controlli sia da parte dell'Arma dei Carabinieri che dalla Polizia Municipale.

È stato rilevato che non vi è corrispondenza tra il numero di episodi denunciati presso le autorità competenti e quanto riportato sui vari social.

Si invitano pertanto i cittadini a rivolgersi SEMPRE alle forze dell'ordine in caso di furto o di tentativi di furto per poter monitorare la situazione e poter mettere in campo interventi mirati.

Il Sindaco Ilaria Parrella

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

