Nuovo asfalto in via delle Tre Pietre, viale Guidoni e via Santoni. Ma anche la posa di infrastruttura della telefonia nelle zone di via Masaccio e viale Giannotti. E un nuovo allaccio alla rete fognaria in via Boccaccio. Sono solo alcuni dei lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Ecco l’elenco.

Via delle Tre Pietre: per lavori di asfaltatura da lunedì 7 gennaio la strada sarà chiusa per fasi. Si inizia con il divieto transito (eccetto mezzi soccorso e titolari passi carrabili), successivamente sarà consentito l’ingresso da lato di via Fanfani-via Pescetti. Termine previsto 11 gennaio.

Viale Giannotti: il viale e le strade limitrofe saranno interessate a partire da lunedì 7 gennaio dalla posa di infrastrutture della telefonia. Fino al 6 febbraio previsti restringimenti di carreggiata per fasi.

Via dell’Argingrosso: inizieranno lunedì 7 gennaio alcuni interventi di modifica dell’assetto viario. Il tratto da via dello Scalo a via Canova sarà interessato da restringimenti di carreggiata, per fasi, fino al 16 marzo.

Viale Guidoni-via Santoni: per lavori di manutenzione stradale da lunedì 7 gennaio saranno in vigore restringimenti di carreggiata in viale Guidoni (dalle 9.30 del 7 al 21 gennaio) e in via Santoni nel tratto da viale Guidoni e via Gemignani (fino al 28 febbraio anche divieti di sosta).

Via Mannelli-via Andrea del Castagno-via Fra’ Bartolomeo-via Fra’ Buonvicini-via Giambologa-via La Farina-via Giordano-via Masaccio-via Botticelli: per la posa di infrastrutture della telefonia da lunedì 7 gennaio sono previsti divieti di sosta e restringimenti di carreggiata a seguire sulle diverse strade. Termine previsto 3 marzo.

Piazza Conti-via Giambologna-via Ficino-via degli Artisti: anche in questo caso si tratta della posa di infrastrutture della telefonia. Lunedì 7 gennaio scatteranno divieti di sosta e restringimenti di carreggiata. I provvedimenti saranno in vigore fino al 6 febbraio.

Via Senese-piazzale di Porta Romana-via Romana-viale Giovine Italia-lungarno Pecori Giraldi: per le verifiche sulle asfaltature effettuate da lunedì 7 gennaio sono previsti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta. Le operazioni andranno avanti fino al 16 gennaio.

Piazza dei Nerli: per lavori edili da lunedì 7 gennaio alla fine di dicembre sarà in vigore un restringimento di carreggiata.

Via Il Prato: anche in questo caso si tratta di lavori edili con l’istituzione di divieti di sosta da lunedì 7 gennaio all’altezza dei numeri civici 12-14. Termine previsto fine aprile 2020.

Via Por Santa Maria-Borgo Santissimi Apostoli-vicolo dell’Oro: per lo smontaggio delle luminarie natalizie nella notte fra martedì 8 e mercoledì 9 gennaio (21-6) sono previsti divieti di transito (deroga per i mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Piazza della Signoria-via Condotta-vicolo dei Cerchi-via della Vigna Nuova-via del Parione: anche in questo caso si tratta dello smontaggio delle luminarie natalizie con divieti di transito (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili) in orario 2-6.

Passo dell’Erta-via del Giramonte: inizieranno martedì 8 gennaio i lavori relativi ai bastioni del Cimitero delle Porte Sante. Mercoledì e venerdì in orario 9-17 sarà in vigore un divieto di transito (eccetto mezzi soccorso e titolari passi carrabili). Termine previsto 26 maggio.

Via Boccaccio: per lavori relativi a un allaccio alla fognatura da mercoledì 9 gennaio il tratto da via Cino da Pistoia a via di San Domenico sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e titolari di passi carrabili). L’intervento si concluderà il 15 gennaio.

Via Morlacchi: giovedì 10 gennaio sono in programma alcuni lavori edili con l’istituzione di un divieto di transito nel tratto via Ancillotto-via Iommelli in orario 7-19 (deroga per i mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via Belgio: ancora lavori edili che prevedono, venerdì 11 gennaio, la chiusura del tratto da via San Marino a piazza Francia (deroga per i mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via di Monteverdi-via del Visarno-via delle Cascine: inizieranno giovedì 10 gennaio i programmati interventi sulle alberature. Fino al 19 gennaio in via Monteverdi sono previsti divieti di sosta e restringimenti di carreggiata nel tratto compreso fra il numero civico 1F e via Felice Fontana con divieti di transito per il tempo strettamente necessario all’abbattimento di una pianta. Dal 14 al 17 gennaio si aggiungeranno anche i restringimenti di carreggiata con senso unico alternato in via delle Cascine (tra il numero civico 19 e via del Visarno) e divieti di sosta in via del Visarno.

Per quanto riguarda i provvedimenti legati a iniziative e manifestazioni, si segnalano domani i divieti di transiti al passaggio per la Cavalcata dei Magi e Corteo della Repubblica in zona piazza Pitti-Ponte Vecchio-via Por Santa Maria. Per iniziative legate alla Befana sono previsti divieti di sosta e transito in viale Fanti; stessi provvedimenti nei controviali di viale Europa e via Gioberti rispettivamente per una fiera promozionale ed eventi promossi dal CCN. Infine per una gara podistica saranno istituiti divieti di transito al passaggio in zona Isolotto-Cascine-Argingrosso (dalle 9.30).

