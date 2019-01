Bando per Miravalle, il Comune cerca una nuova gestione per lo storico albergo

E’ pubblicato, sulla home page del sito del Comune di San Miniato, l’avviso per l’affidamento dell’immobile comunale a destinazione ricettiva denominato “Albergo Ristorante Miravalle”, mediante concessione di valorizzazione e utilizzazione a fini e economici.

La durata massima della concessione è prevista per 20 anni e il canone annuo è da definire con offerte al rialzo in relazione alla necessità e alla opportunità degli interventi di riqualificazione. Tutta la documentazione di gara e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito: https://start.toscana.it/tendering/tenders/000021-2019/view/detail/1

Il bando di gara è stato pubblicato il 2 gennaio 2019 e le offerte potranno pervenire con procedura telematica su “start.toscana.it” entro il 14 febbraio 2019, con obbligo di sopralluogo da richiedere, se interessati, entro il 15 gennaio e da effettuare entro il 30 gennaio 2019. Per l’effettuazione del sopralluogo è possibile prenotarsi a questo indirizzo di posta elettronica: abova@comune-san-miniato.pi.it.

“La gestione del Miravalle è in regime di proroga e la nostra amministrazione non vuol lasciare cose in sospeso – dichiara il Sindaco Vittorio Gabbanini. Per questo motivo ho sollecitato gli uffici per arrivare all’inizio dell’anno nuovo alla pubblicazione del bando. Il Miravalle è una struttura bellissima e funzionale e il turismo e la ristorazione sono settori in crescita nel nostro territorio. Siamo pronti ad offrire la massima collaborazione nei confronti di chiunque voglia presentare progetti di investimento sostenuti dalle adeguate garanzie”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

