Il castellano Roberto Francalanci presenta due suoi libri alla biblioteca 'Renato Fucini'

Riprendono con il nuovo anno gli incontri della rassegna “Empoli che scrive”, promossa dalla biblioteca comunale ‘Renato Fucini’. Ancora una volta, come obiettivo degli appuntamenti, sarà data voce a una produzione editoriale di ‘casa nostra’, incontrando autori e autrici ‘ a km zero’, ospitati in una delle zone più accoglienti e informali della biblioteca: la cosiddetta area del “loggiato coperto”, la porzione di balconata chiusa con le vetrate che ospita una parte della collezione della biblioteca e i tavoli di studio.

Il prossimo incontro è in programma martedì 8 gennaio, alle 21, in occasione della presentazione di due dei libri di Roberto Francalanci: “Spunti di vista” e “Poesie e pensieri di un tuttologo”

La prima, Spunti di vista, è una raccolta di brevi racconti che presentano uno stile caratterizzato da minimalismo e che indugia a ricreare quell’atmosfera quotidiana, ordinaria e al tempo stesso rarefatta, tanto cara a Carver. La narrazione si dipana in modo nitido, con riferimento a scorci, ritratti di personaggi, particolari naturalistici.

Le vicende narrate parlano di abusi e privazioni, ma non traspare mai un intento moralistico, anzi le storie si lasciano leggere con facilità e non manca l’ironia.

Il secondo libro, Poesie e pensieri di un tuttologo, invece, è una raccolta di poesie, che colpisce per la varietà delle tematiche trattate dall’autore. Roberto Francalanci riesce a sviluppare ed innervare di poesia percorsi esistenziali che prendono il via dalle occasioni del viver quotidiano, ma non vuole rinunciare all’urgenza e all’immediatezza di fermarsi ad indagare sui grandi temi universali ed interrogarsi con tutto la sua anima ed il suo sentimento di uomo e di poeta sul mistero infinito dell’esistenza, della morte, della solitudine come dell’amicizia, dell’amore alternati a momenti di più intenso e felice lirismo dove la sua parola fiorisce.

Modera l’incontro il poeta Massimiliano Bardotti.

L’AUTORE

Roberto Francalanci nasce nel 1959 a Castelfiorentino, dove tuttora risiede. Studi di Ragioneria terminati nel 1978 e lavoro in una azienda di mobili fino al luglio 2015.

Tante passioni, ci vorrebbero libri per elencarle: una di queste è la scrittura.

Ha frequentato molti corsi di scrittura creativa da cui sono nate due raccolte di racconti e una raccolta di poesia.

E’ autore anche di un blog che potete leggere al link: http://oichebelcastello.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

