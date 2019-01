Il centrosinistra fa squadra per le elezioni nel nuovo comune fuso

Il 1° Gennaio 2019 è nato il nuovo Comune di Barberino Tavarnelle, al termine di un percorso partecipativo concluso con il Referendum dello scorso novembre che ha visto i cittadini esprimere un ampio e trasversale consenso alla Fusione. In questi ultimi cinque anni, le forze di Centrosinistra che hanno composto la Coalizione di governo dei rispettivi comuni di Barberino e Tavarnelle hanno marciato unite sulla base di valori condivisi e programmi comuni, favorendo l'adozione di politiche unitarie in campo sociale, scolastico, sportivo e di governo del territorio. Sulla base di un confronto e dialogo continuo, caratterizzato da storie e sensibilità diverse, la Coalizione ha sempre anteposto responsabilmente il bene delle comunità di Barberino e Tavarnelle alle logiche di partito o schieramento politico. La recente campagna referendaria, che ci ha visto uniti fianco a fianco per la vittoria del Si alla Fusione, ha rafforzato la coesione della coalizione stessa e posto le basi per la discussione sul futuro del nuovo Comune di Barberino Tavarnelle. I risultati ottenuti testimoniano chiaramente la forza , il valore aggiunto di una alleanza e proposta politica unitaria delle forze politiche e sociali che si riconoscono nell'area del Centro Sinistra .Vogliamo pertanto confermare e rilanciare la Coalizione per il Governo del nuovo Comune, ed è nostra ferma intenzione aprire da subito una discussione ampia, plurale e partecipata, aperta a tutte le persone , rappresentanze sociali e forze civiche del territorio al fine di giungere alla stesura di un programma condiviso dalle nostre comunità. La Coalizione di Centrosinistra è convinta di presentarsi unita agli elettori con una chiara proposta politica, programma e candidature, per governare il nuovo Comune per i prossimi cinque anni, nel solco della continuità politica, amministrativa ed istituzionale che ha caratterizzato i due Comuni nelle ultime legislature. Proposta politica che si rivolgerà e si aprirà al territorio della Città Metropolitana ed anche del Chianti ed in particolare all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, in una visione politica ed istituzionale ovviamente più estensiva dei pur più larghi confini del nuovo Comune.

Fonte: Centrosinistra per Barberino Tavarnelle

