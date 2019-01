Continua il viaggio in bici nel Sud America di Carlo Pellegrini per il Meyer

In questi giorni di festa il professore di Vicopisano Carlo Pellegrini, in viaggio in bici non assistita tra Cile e Argentina per solidarietà, non ha smesso di aggiornarci, mostrandoci paesaggi meravigliosi e condividendo le emozioni di Natale e Capodanno vissuti da solo, con il pensiero costante alla sua famiglia per avere più forza in questa grande sfida.

Un percorso di tremila chilometri fra Ande, laghi e fiumi e paesaggi incontaminati per raccogliere fondi a favore della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer. Sui pedali, con fatica e volontà, Carlo, per “distrarci” da noi stessi quel tanto che basta per farci concentrare su quanto sia importante raccogliere, tutti insieme, una somma per il Meyer, ospedale di eccellenza e di riferimento per i bambini.

Carlo tornerà il 5 febbraio e Roberto Fatticcioni e il Mountain Bike Club Vicopisano organizzeranno poi, con l’Amministrazione Comunale, un evento al Teatro di via Verdi di Vicopisano per accoglierlo, ascoltare i racconti di viaggio e parlare dell’obiettivo solidale del professore ciclista che tanto bene sta facendo. Ma è possibile già fare qualcosa, anzi molto. Per viaggiare con Carlo c'è la pagina Facebook Viaggio in patagonia e Terra del Fuoco

Per conoscere la causa benefica e dare un contributo alla Fondazione del Meyer: www.fondazionemeyer.it/patagonia-in-bici-per-il-meyer/.

