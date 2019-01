Documenti falsi per il rilascio di una poste pay: denunciato

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri del Norm sono intervenuti nella sede dell’ufficio postale di via dei donatori del sangue, per un anomalia emersa nella procedura di rilascio di una carta poste pay in favore di un cittadino straniero.

L’uomo, Y.H., un cittadino marocchino 35enne con vari precedenti di polizia, domiciliato a Pistoia, aveva presentato allo sportello dell’ufficio postale una carta di identità e un codice fiscale con altro nome e cognome, apparentemente validi relativi ad un cittadino algerino.

Il 35enne è stato condotto negli uffici del comando di viale Italia per i necessari accertamenti che hanno consentito di risalire alla sua vera identità e a stabilire che la documentazione esibita, sulla quale sono ancora in corso ulteriori accertamenti per stabilirne la provenienza, era stata accuratamente falsificata.

L’uomo, denunciato per possesso di documenti falsi, ricettazione e falsa attestazione sull’identità a un pubblico ufficiale, è stato trasferito al carcere di Santa Caterina a disposizione dell’ autorità giud

