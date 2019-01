Due persone ricoverate per presunta intossicazione da monossido di carbonio

Due persone sono state ricoverate per presunta intossicazione da monossido di carbonio avvenuta nella notte, intorno alle ore 3, a Bientina, in via Caduti di Piovola. I vigili del fuoco sono intervenuti per una verifica allertati dal 118.

La verifica strumentale all’arrivo della squadra non ha dato alcun risultato dovuto al fatto che l’ambiente era già stato opportunamente ventilato.

Si presume che il rilascio sia stato causato dalla presenza di un braciere che al momento dell’arrivo dei soccorsi era stato già portato all’esterno. Sul posto i carabinieri di Bientina

