Fc Ponsacco 1920, juniores nazionali calano il poker sul campo del Viareggio

L’Fc Ponsacco 1920 cala il poker grazia ad una prova cinica nel primo tempo e spavalda nella ripresa e comincia nel migliore di modi il 2019.

Nella prima frazione i rossoblù lasciano il pallino del gioco nelle mani dei versiliesi e colpiscono di rimessa: prima (24’) con Altamura, bravissimo a sfruttare una sponda aerea di Lazzeretti, presentarsi a tu per tu con il portiere di casa Rossi e insaccare da distanza ravvicinata. Poi, dopo il pari su rigore di De Cillis (37’), con Calabrese che, dal dischetto, ha insaccato il punto del secondo sorpasso proprio in chiusura di tempo (45’) trasformando un penalty conquistato dall’onnipresente Lazzeretti. Che, 19’ della ripresa, trova anche la soddisfazione della realizzazione personale concretizzando una bella manovra collettiva. Al 36’, poi, c’è gloria anche per Laprova che, di testa, segna il quarto gol. Sfortunato, invece, Calabrese che nel finale, sempre di testa, centra in pieno la traversa su cross del solito Lazzeretti.

Sabato pomeriggio “big match” ai Poggini di Ponsacco: i ragazzi di Minichilli, infatti, riceveranno la capolista Fezzanese.

Altri risultati. Fezzanese-Real Forte Querceta 4-0, Lavagnese-Ligorna 1-3, Savona-GhiviBorgo 2-1, Seravezza-Sanremese 1-1. Ha riposato il Sestri Levante.

Classifica. Fezzanese 26 punti; Seravezza e Sanremese 25; GhiviBorgo e Real Forte Querceta 24; Ligorna e Savona 21; Fc Ponsacco 1920 18; Massese 14; Sestri Levante e Lavagnese 10; Viareggio e Tuttocuoio 9.

VIAREGGIO – FC PONSACCO 1920 1-4

VIAREGGIO: Rossi, Pardini, Bertolucci, Manfredi, Golisani, Maneschi, Gandini, De Cillis (dal 28’ Reccolani), Ciocia, Fanfani, Picchi. (Lo Bosco, Belatti, Petrucci, Musetti, Di Stefano, Fiale). All.Franchini.

FC PONSACCO 1920: Bartolozzi, Belcari, Calabrese, Fiore, Fontanelli, Laprova (dal 40’st Macchi), Giuntini (dal 31’st Belli), Zichella (dal 1’st Accardo), Lazzeretti, Altamura (dal 42’st Bachi), Toscano (dal 25’st Somfah). (Betti, Fustini, Ayman, Cannova). All. Minichilli.

Arbitro: Di Mario di Ciampino

Marcatori: pt 24’ Altamura, 37’ De Cillis (rigore), 45’ Calabrese (rigore); st 19’ Lazzeretti, 36’Laprova

Fonte: FC Ponsacco 1920 - Ufficio Stampa

