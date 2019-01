A fuoco un box condominiale: nessun ferito

I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti nella nottata in Via Milano, località Soccorso, per un incendio sviluppatosi all'interno di un box facente parte di un’autorimessa condominiale. L’incendio è stato prontamente spento e successivamente si è provveduto ad effettuare le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. L'incendio ha procurato danni anche alle parti condominiali. Non si lamentano feriti, il garage è stato dichiarato inagibile e le cause sono in corso di accertamento.

