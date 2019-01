La corsa di inizio anno parte da Grassina con il 43° Trofeo Sasi

L'anno nuovo parte di corsa con la 43esima edizione del Trofeo Sasi, organizzato dal Gruppo podistico della Fratellanza popolare di Grassina. L'appuntamento è per domenica 13 gennaio, con partenza da piazza Umberto I Grassina alle 9. Per i podisti professionisti sarà l'occasione per partecipare alla corsa competitiva di 15,6 chilometri in mezzo alle bellezze naturalistiche del territorio. Ma ci sarà da divertirsi anche per i podisti “della domenica”: spazio infatti alla corsa non competitiva da 10 chilometri, alla passeggiata ludico motoria di quattro e alla passeggiata a sei “zampe” aperta ai padroni di Fido. Iscrizioni: competitiva 7 euro con premio di partecipazione fino a venerdì 11 gennaio, poi 10 euro; non competitiva 5 euro con premio di partecipazione; 2 euro senza premio; iscrizioni società entro venerdì 11 gennaio. Ogni 10 iscritti una iscrizione omaggio. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli.

Fonte: Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa

