La rinascita dell’ex Meccanotessile inizia dalla scuola

La nuova vita dell’ex Meccanotessile passa dalla scuola. Nell’area industriale dismessa dove un tempo lavoravano gli operai delle Officine Galileo troverà sede l’Indire, l’Istituto nazionale di formazione e ricerca del Miur, e l’Isia, l’Istituto superiore di istruzione artistica. Ma ci sarà spazio anche per l’housing sociale, funzioni pubbliche, attività commerciali al servizio del quartiere, confermato infine il parcheggio pubblico oggetto di progetti già approvati oltre al giardino già realizzato.

È quanto prevede la delibera di indirizzi approvata dalla giunta nell’ultima seduta del 2018. In concreto l’atto individua le nuove funzioni delle varie porzioni del complesso dell’ex Meccanotessile. Sul lato di via Alderotti stanno per partire i lavori preliminari del parcheggio (80 posti con sistemazione a verde e taglio del nastro a primavera); nel corpo centrale dell’immobile le due funzioni principali, ovvero la sede di Indire e quella dell’Isia, ora temporaneamente alle scuderie di Villa Strozzi. La galleria centrale sarà invece destinata ad attività commerciali di quartiere (gestiti da soggetti individuati con procedure di evidenza pubblica) mentre nella striscia ad est, tra via Maestri del Lavoro e via Alderotti, troverà posto l’housing sociale. A completare il quadro il giardino già realizzato nell’area tra via Cocchi e via Santelli.

“Abbiamo lavorato molto per individuare per il Meccanotessile funzioni tali da restituire lo spazio alla vita ordinaria della città – commenta la vicesindaca Cristina Giachi – : istituzioni del sapere, della ricerca e della formazione che porteranno vitalità e lavoro a Rifredi, una zona servita dalla tramvia che vedrà anche un nuovo giardino pubblico e servizi per i cittadini. Avranno la loro sede nell’ex edificio industriale l’Isia e Indire che realizzerà qui il Centro di documentazione sulla scuola progettato insieme al Comune”

“Fino a poco tempo fa il Meccanotessile era una grande area dismessa e abbandonata – aggiunge l’assessore al patrimonio immobiliare Federico Gianassi – . In questi anni ha visto la luce il nuovo giardino, a breve inizieranno i lavori del parcheggio a servizio dei residenti della zona di Dalmazia, e con questa ulteriore operazione rilanciamo anche funzioni prestigiose, formative ed educative all’interno del padiglione centrale. Un tassello decisivo per completare il recupero così atteso dalla cittadinanza”. (mf)