Servizio civile, due posti al Centro polifunzionale di Volterra

Due posti disponibili per la Bottega della salute del Centro polifunzionale "Le Spighe" di Via Roma, in Palazzo Fattorini. E’ quanto pubblicato sul sito dell’Amministrazione comunale con un bando per servizio civile nell’ambito del progetto regionale Giovani SI.

Un’operazione di ripristino rispetto a questo servizio seguita dall'assessorato alle politiche sociali. «Una piccola, ma concreta opportunità di lavoro – spiega il sindaco Marco Buselli - per i giovani volterrani. Chi ha svolto questo servizio finora, lo ha fatto nel miglior modo e l'occasione ha rappresentato anche un'esperienza di crescita e di confronto diretto con la propria comunità locale. Mantenere e rilanciare servizi nel centro storico, ma anche nelle frazioni, è inoltre un ottimo antidoto allo spopolamento e alla disgregazione dei nuclei abitativi».

Possono partecipare alla selezione tutte le persone, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda siano regolarmente residenti in Toscana o domiciliati per motivi di studio propri o per motivi di studio o di lavoro di almeno uno dei genitori; siano in età compresa fra diciotto e ventinove anni (ovvero fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno); siano non occupati, disoccupati, inattivi; siano in possesso di idoneità fisica; non abbiano riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo.

La domanda di candidatura deve essere presentata ad Anci Toscana esclusivamente in modalità on line, tramite il sito di Regione Toscana - Servizio Civile entro il 1 febbraio 2019 ore 14 e seguendo le istruzioni indicate nel bando. Per necessità contattare Anci Toscana al numero 055 0750660.

Fonte: Ufficio Stampa

