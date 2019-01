Morte di Sara e Lorenzo, la Cassazione rigetta il ricorso e chiude il processo: 4 anni per la conducente dell'auto

La Cassazione ha rigettato il ricorso nel processo sulla morte di Sara Cicciotto e Lorenzo Malacarne, i due ragazzi travolti da un'auto nel luglio 2016 in via delle Colline per Legoli a Pontedera. Per quel fatto Giuly Tuzzeo, la 24enne a bordo dell'auto che investì i due ragazzi, aveva patteggiato 4 anni e mezzo di reclusione (di cui sei mesi già scontati ai domiciliari). Il patteggiamento era stato impugnato, ma con la decisione della Cassazione si chiude definitivamente il processo con la condanna definitiva. Adesso la 24enne deve scontare la pena residua di 4 anni, limite per chiedere l'affidamento in prova ai servizi sociali.

La Truzzeo viaggiava ad una velocità superiore ai 50Km/h consentiti nel tratto di strada, avrebbe invaso la carreggiata opposta ed aveva un valore di alcol nel sangue tre volte maggiore a quanto consentito.

L'impugnazione della sentenza verteva proprio sulla richiesta di non unire in un unico capo di accusa la guida in stato di ebbrezza e l'omicidio stradale.

