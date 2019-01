Nuovi bus, nuove linee tpl e il ripristino di via Quaglierini, Ceccarelli a Livorno

Mattinata livornese per l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli che lunedì 7 gennaio parteciperà a tre eventi tra Livorno e Collesalvetti.

Alle ore 10,30 l'assessore sarà all'interporto Vespucci per l'avvio della nuova linea bus 113, che collegherà anche l'interporto Vespucci e l'area di Guasticce alla stazione ferroviaria ed ai servizi di tpl dell'area pisana e livornese. Il taglio del nastro è fissato alle ore 10,30 e l'appuntamento è alla fermata n. 2, situata davanti al Palazzo Vespucci, nella strada 1 dell'Interporto. Si ricorda che la linea 113, pensata soprattutto per rispondere alle esigenze dei lavoratori, sarà attiva dal lunedì al venerdì e coprirà varie fasce orarie. Si tratta di una linea sperimentale creata grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana, dall'Interporto Toscano e dalla Provincia di Livorno, con la collaborazione dei Comuni di Livorno e Collesalvetti e della CTT Nord Li vorno. La sperimentazione del servizio durerà tre mesi, al termine dei quali – se l'iniziativa avrà successo – sarà messa a regime e proseguirà.

Alle ore 11.30 l'assessore regionale sarà in via Quaglierini (rampa di accesso alla Fi-Pi-Li), per un rapido sopralluogo in occasione dell'avvio del cantiere per il ripristino dell'infrastruttura.

Infine alle ore 12, Ceccarelli sarà alla rotonda dell'Ardenza, a Livorno, dove parteciperà alla presentazione di nuovi autobus ibridi messi in servizio da Ctt Nord.

Alle iniziative parteciperanno anche il consigliere regionale Francesco Gazzetti, il presidente della 4° Commissione consiliare (territorio ed infrastrutture) Stefano Baccelli, rappresentanti della Provincia di Livorno e dei Comuni di Livorno e Collesalvetti, il presidente dell'interporto Vespucci Rocco Guido Nastasi (al taglio del nastro per la nuova linea bus 113) ed Andrea Zavanella e Bruno Bastogi per Ctt Nord.

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Livorno