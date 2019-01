Sarebbe stata aggredita, per questo lo ha ucciso: è giallo su un omicidio a Castelnuovo Scalo, nel territorio comunale di Asciano. Una minorenne ha confessato di aver ucciso B.A., un 63enne di origine marocchina. L'uomo è stato trovato nudo con una serie di ferite da arma da taglio al volto e alla schiena all'interno di uno degli appartamenti dati in dotazione agli operai di una impresa di materiali di costruzioni in cui abitava con altri cittadini extracomunitari. Da quanto si apprende sembra che l'uomo lavorasse come guardiano.

L'allarme è scattato nella tarda serata di ieri. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto per l'uomo non c'era più niente da fare. Dalle indagini i militari sono risaliti alla ragazza che abita nello stesso stabile con i genitori. Quest'ultima, messa sotto torchio dai militari, ha confessato l'omicidio affermando di essere stata aggredita dall’uomo che aveva tentato di stuprarla.

Nei confronti dell’interessata, accompagnata in Casa di Prima Accoglienza della provincia di Firenze, è stato emesso, dalla Procura per i minorenni di Firenze, un decreto di fermo di indiziato di delitto per “omicidio”.

