Oratorio di San Sebastiano, incontro tra storia arte e cultura

(Di Magnus Gertkemper - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6761201)

L'Oratorio di San Sebastiano è un luogo simbolo per i montopolesi, un luogo caro a tutti. L'edificio di San Sebastiano venne edificato come oratorio prima e poi come chiesa a partire dal 1500 a spese del Comune di Montopoli; attualmente è adibito anche a cappella dei Caduti di guerra, contiene numerose lastre sepolcrali e viene utilizzato per manifestazioni culturali.

“I gravi episodi degli ultimi mesi ci hanno portato - intervengono il Sindaco Giovanni Capecchi e la Vicesindaco Linda Vanni - a proporre l'iniziativa in programma per domenica 13 gennaio alle ore 15. L'iniziativa ha come obiettivo quello di conoscere meglio quel luogo come primo passo per rispettarlo e promuoverlo. Si parlerà degli aspetti storico-artistici, ma anche della sua attuale funzione. L'oratorio è un luogo della memoria, come altri ne abbiamo sparsi nel nostro Comune, è un luogo simbolico denso di significato e non vogliamo che venga deturpato, ma rispettato. Ci aspettiamo una mobilitazione da parte dei cittadini, dei giovani che frequentano abitualmente l'edificio come luogo di aggregazione. Conoscere e approfondire, siamo certi, sarà utile alla nostra comunità”.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio Stampa

