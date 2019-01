Padule, Pellegrini: "Legambiente fuori dalla Consulta, hanno prosciugato riserva del Righetti"

"L'associazione Il Padule di Fucecchio replica alle falsità e alle accuse mosse da Legambiente Toscana al sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli. Secondo questi pseudoambientalisti il sindaco si sarebbe eletto paladino dei cacciatori, contestando anche che essendo presidente attuale della consulta sul Padule, istituita dalla regione Toscana, avrebbe dovuto mantenere una posizione neutrale, sorvolando su un'ingiustizia che si sta perpetrando anche a danno dei suoi cittadini.

Noi, proprietari dei terreni e componenti della suddetta consulta, precisano che il sindaco Spinelli nell'appello rivolto al governatore Enrico Rossi e alla Regione Toscana non ha chiesto il prolungamento della caccia come sostengono falsamente i paladini dell'ambiente ma soltanto di evitare un ennesimo sopruso a danno dei cacciatori del padule che si vedrebbero anticipare la chiusura della caccia a tre specie di uccelli acquatici. La caccia si chiuderebbe comunque il 31 gennaio. Ricordiamo ai signori di Legambiente che nelle z.p.s. come il Padule di Fucecchio la preapertura dell'1 settembre, motivo dei loro ricorsi che hanno comportato la chiusura anticipata a queste specie, non è consentita.

Per quanto riguarda la consulta sul Padule di Fucecchio, presieduta dal sindaco Spinelli, saremo noi a chiedere che Legambiente non ne faccia più parte dopo il danno ambientale causato prosciugando senza nessuna autorizzazione la riserva naturale del Righetti, unica zona allagata del Padule nel mese di Settembre. Prosciugamento che ha causato l'allontanamento di centinaia di uccelli acquatici,mettendo a rischio la sopravvivenza degli ultimi nati. Questi sarebbero quelli che dovrebbero salvare l'ambiente? Anziché plaudire a un sindaco che finalmente denuncia le cose che non vanno, vedi rifiuti e scarichi inquinanti, cercano di affossarlo".

Paolo Pellegrini, presidente associazione Il Padule

