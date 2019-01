Pedro Alonso visita il Duomo e il Battistero di Firenze

L'attore Pedro Alonso, che interpreta il famoso 'Berlino' nella serie tv di Netflix 'La Casa di carta', in città per le riprese della terza stagione, ha visitato la cattedrale di Firenze, le Terrazze del Duomo e il Battistero. La visita di stamattina, seguita a quella di ieri agli Uffizi, è iniziata alle nove ed è durata tre ore e, ad accompagnarlo, una guida dell'Opera di Santa Maria del Fiore originaria di Madrid. Pedro Alonso, entusiasta della visita, ha voluto capire profondamente 'lo spirito' della città e del tempo e non fermarsi ad una visita nozionistica. Per Alonso è stato il suo carattere cosmopolita che hanno fatto di Firenze una delle più belle e celebri città.

