Polizia ferroviaria, il bilancio del 2018: 89 arresti e 13mila persone controllate

Nel corso del 2018 il Compartimento Polizia Ferroviaria per la Toscana ha svolto la propria attività di controllo all’interno delle stazioni e sui treni per garantire la sicurezza dei viaggiatori, attraverso la prevenzione e la repressione dei fenomeni delittuosi e di degrado presenti in ambito ferroviario.

Durante l’arco dell’anno sono state impiegate oltre 13115 pattuglie in stazione e più di 1671 a bordo treno. Sono stati scortati complessivamente 2887 convogli ferroviari. Sono stati inoltre predisposti 1062 servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che sui convogli.

Grazie a tale dispositivo la Specialità ha arrestato ed indagato in stato di libertà rispettivamente 89 e 674 persone, procedendo complessivamente a 132813 (+5,50%) persone soggette a controllo di polizia (identificati) nel territorio regionale.

Sono continuati i servizi di vigilanza e scorta anche sui treni viaggiatori lunga percorrenza, nonché in regione, in particolare nelle tratte che dal capoluogo raggiungono le località costiere, al fine di prevenire reati predatori, nonché quelli all’abusivismo commerciale. Durante detti servizi sono stati individuati 69 stranieri in posizione irregolare.

L’attività di contrasto ai furti rame, che in ambito ferroviario spesso causano ritardi alla circolazione dei treni e consistenti disagi per i viaggiatori, si è tradotta in 909 servizi di pattugliamento delle linee ferroviarie ed in 1961 servizi di controllo su strada a veicoli sospetti.

Nel corso del 2018 il personale della Specialità ha rintracciato 60 persone scomparse, di cui 18 minori. In calo gli incidenti ferroviari con conseguente diminuzione della mortalità, soltanto 6 casi nel 2018 rispetto ai 14 del 2017.

Continua ad essere alto l’impegno in Toscana all’interno delle scuole, per sensibilizzare i giovani studenti a tenere comportamenti corretti in ambito ferroviario e comunque improntati alla legalità. Tramite il progetto “Train to be cool”, poliziotti appositamente formati sotto il profilo della comunicazione hanno incontrato circa 1500 ragazzi di oltre 50 istituti scolastici.

I poliziotti della Polfer hanno inoltre partecipato a numerosi eventi nel territorio regionale, come a Sesto Fiorentino nell’ambito della 13^ giornata della protezione Civile e a Prato, nella splendida Piazza delle Carceri, dove 1500 bambini hanno preso parte al primo momento del Tour Nazionale organizzato in collaborazione dalla Polizia Ferroviaria, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e la Federazione Italiana Pallavolo (Fipav), in cui i giovanissimi pallavolisti toscani hanno trascorso una giornata interamente dedicata alla legalità, alla sicurezza ferroviaria e al sano divertimento sportivo.

Fonte: Polizia Ferroviaria Toscana

