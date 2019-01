Giovane italiano scomparso in Burkina, Shalom: "Preoccupati, ma noi andiamo lo stesso"

“ Incontrare la popolazione locale, visionare i progetti in corso, incontrare le migliaia di bambini e bambine adottate a distanza, verificare l’andamento della nostra Università di Ouagadougou, i panifici, i centri sociali e le case famiglia per bambini orfani e di strada, i presidi sanitari, i pozzi per l’acqua potabile superano tutte le nostre paure. La scomparsa del giovane italiano avvenuta proprio in questi giorni in Burkina Faso, ci preoccupa – dichiara don Andrea Cristiani, fondatore di Shalom – ma questo non ci deve impedire di continuare il nostro lavoro; anzi proprio in questi momenti bisogna intensificare il nostro impegno di cooperazione e di solidarietà. Noi andiamo lo stesso!”.

Il Burkina faso, uno dei paesi più poveri del pianeta , è ormai da alcuni anni entrato nelle mire del jihadismo ( che scende dal Mail e dal Niger) e soprattutto la parte nord del paese soffre di incursioni e rappresaglie di gruppi fondamentalisti, di cui le prime vittime sono i poveri burkinabé.

“Visto che adesso l’Italia e l’Europa respingono i migranti e non li vogliono fare neanche attraccare nei nostri porti – dichiara Luca Gemignani, direttore di Shalom – ci sembra doveroso che almeno si intensifichi l’aiuto e la cooperazione. Faccio un appello proprio al governo e al ministro Salvini perché si aumentino i fondi per la cooperazione internazionale ( quella vera fatta non con gli stati corrotti, ma con associazioni serie), per sviluppare e dare lavoro nei paesi africani. Purtroppo non vedo segnali in tal senso. Dunque la logica qual’è? Li respingiamo e li affamiamo? Non possiamo continuare così…”

La delegazione guidata da don Andrea e che vedrà anche la partecipazione del neo presidente di Shalom, Vieri Martini, partirà martedì 8 Gennaio alla volta del Burkina faso. Staranno là fino al 16 del mese.

I nomi dei partecipanti: Andrea, Pio Cristiani (Fucecchio), Vieri Martini (Pontedera), Farella Ciro (Cascina) Gena Giovanna (Montespertoli), Lembo Roberto (Firenze), Gubitosa Rosanna (Ponsacco), Scavetta Alessandro (Montelupo), Mariotti Leonardo(Cerrto Guidi), Mariotti Matteo (Cerreto Guidi), Giovannetti Marzia Cerreto Guidi), Luciano Campinoti ( San Miniato), Francesca Guardini(San Miniato) Sandra Desideri ( Cerreto Guidi), Agostinelli Donato (parroco di Cerreto, che si unirà al gruppo il 12 gennaio dopo aver visitato sempre per Shalom la Casa della pace in Uganda)

Là si uniranno ai 4 volontari ( Enrico Spinelli, Maria Gualandi e Fabio Bonacchi di Prato, Matteo Cianci di Montelupo)che già operano dai primi di dicembre e prestano il loro servizio di volontariato al Foyeur St. Joseph di Nouna ( nel nord ovest del paese) nell’orfanotrofio che accoglie i bambini abbandonati e dove, in particolare lo Shalom di Prato ha realizzato la struttura e un bistrot per dare lavoro e contribuire a mantenere l’opera sociale.

“Durante il viaggio sarà inaugurata anche una cappella presso la nostra Università di Ouagadougou – continua don Andrea-, che è stata voluta fortemente dagli studenti indigeni. Ci preme ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione, in particolare la diocesi di Pinerolo, la Diocesi di San Miniato, la Misericordia di Empoli oltre a molti contributi di privati”.

Movimento Shalom onlus

