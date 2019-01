Raccolta e scambio di giocattoli: ecco l'iniziativa del M5S

Il Movimento 5 Stelle Lucca ricorda a tutti l’iniziativa “Giocattoli in Movimento”, raccolta, scambio, riuso e donazione di giocattoli. Bambini e genitori ci troveranno in centro Lucca domenica 6 gennaio dalle 15 alle 18 con un gazebo in piazza San Frediano o in alternativa in Piazzetta San Cristoforo.

L’iniziativa si propone di favorire lo scambio ed il riutilizzo di giocattoli usati, in un giorno di festa come la Befana, in cui tutti i bambini meritano di ricevere un regalo. Portando 2 giocattoli se ne potrà scegliere uno in cambio.

Chi volesse informazioni o contribuire donando giochi usati in buono stato, ma non può essere presente, può chiamare entro domenica mattina al nr. 3389246535. Buona Befana

M5S LUCCA

