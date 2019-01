Hanno forzato la saracinesca e preso a calci la vetrata di ingresso, poi una volta all'interno hanno portato via la cassa che è stata ritrovata poco distante in strada. È accaduto a Pontedera al bar Caracolito in via Rossini, nella notte tra il 4 e il 5 gennaio. La cassaforte era stata aperta, ma non è chiaro quanto contenesse.

