Saldi, a Barberino incremento tendenziale del 10% nella prima giornata

A poche ore dall’inizio dei saldi invernali, i primi dati evidenziano una conferma della capacità attrattiva di Barberino Designer Outlet. In una giornata tipicamente invernale, per quanto concerne le temperature, ma caratterizzata da un sereno costante, i dati di affluenza sono decisamente positivi.

“Al momento, spiega Chiara Bellomo, Centre Manager di Barberino Designer Outlet, i dati in nostro possesso evidenziano una crescita sul 2018 che si traduce in un + 10%. E’ chiaro che, per avere la conferma di questa tendenza, occorrerà attendere i primi weekend dei saldi. E’ comunque significativo che la crescita a due cifre percentuali caratterizzi il nostro Centro da oltre un mese. Per il Black Friday l’incremento è stato del 20% e per le due settimane precedenti il Natale del 14%, a dimostrazione di una offerta sempre più qualificata e di un sempre maggiore apprezzamento da parte dei nostri visitatori”

Anche domani 6 gennaio e nel weekend 12-13 gennaio il Centro anticiperà di un’ora l’orario di apertura e rimarrà aperto dalle 9 alle 20.

Fonte: Ufficio Stampa

