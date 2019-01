Si espandono in Veneto i confini di Timenet: nuove assunzioni anche a Empoli

Con il nuovo anno si espandono i confini di Timenet, azienda di Empoli specializzata in servizi di connettività per le imprese, che in questi giorni ha concluso l’atto di acquisizione di Abilene Net Solutions, operatore di Padova che da anni opera nel medesimo settore. Con questa operazione, infatti, si apre l’area di mercato del Veneto con una nuova sede operativa che si aggiungerà a quella di Trieste, coprendo quindi una parte del nord Italia.

La realtà acquisita, con un fatturato di circa 500mila euro all’anno, era stata precedentemente uno dei fornitori in virtù delle sue competenze specifiche in ambito network e da tempo erano in corso trattative per inglobare l’impresa nella società empolese. Il personale della Abilene Net Solutions sarà assunto da Timenet nell’area tecnica ed entro il primo semestre del 2019 l’azienda sarà incorporata nella società.

“Posso dire che ci siamo scelti a vicenda – dichiara il Presidente di Timenet, Franco Iorio – dal momento che il titolare dell’azienda acquisita è una persona molto qualificata con esperienza pluriennale nella gestione di network per le imprese. Dall’altro lato, quest’ultimo ha accettato con piacere di entrare a far parte di un team con grandi prospettive di crescita attraverso progetti rivolti al mondo aziendale. Questi due elementi hanno permesso di far convergere i reciproci interessi, essendo entrambe le realtà molto qualificate nel settore di competenza. Con l’acquisizione di un punto di riferimento in Veneto e in base ad altri dati in nostro possesso abbiamo anche rivisto l’obiettivo di fatturato per il 2019 riposizionandolo ad oltre 10 milioni di euro”.

I dati pressoché conclusivi, integrati con quelli di sviluppo relativi alle opportunità di mercato offerte dall’acquisizione dell’azienda veneta, hanno permesso infatti a Timenet di rivedere i propri obiettivi di fatturato che sono passati, per il 2019, da una stima di 7,9 milioni al superamento di 10 milioni di euro. L’operazione prevede inoltre un’espansione a livello di personale non solo con l’assunzione di due dipendenti provenienti dalla Abilene Net Solutions ma anche con la ricerca di nuovi addetti nell’area di Padova in possesso delle necessarie competenze nel settore tecnico. Inoltre, l’organico empolese attualmente a quota 41 dipendenti si amplierà di due unità a partire da questo mese: un uomo assunto in ambito tecnico e una donna per il comparto commerciale. In considerazione delle prospettive di crescita aziendale, comunque, la ricerca di ulteriore personale proseguirà nel corso dell’anno.

Infine, in base al ricalcolo dei dati complessivi, anche il bonus riconosciuto in misura proporzionale ai lavoratori per i traguardi aziendali raggiunti salirà da circa 600 euro a 730 euro a persona. Il budget destinato ad un progetto di welfare realizzato con il supporto di Confindustria, infatti, consentirà a ciascun dipendente di spendere la cifra, nell’arco del 2019, per ottenere rimborsi spese relativi, ad esempio, alla partecipazione ad attività sportive, culturali, formative ma anche per acquistare buoni benzina, pagare le tasse scolastiche dei figli, gli interessi passivi sul mutuo della prima casa e molte altre voci di costo. Timenet è una delle prime aziende empolesi ad attuare questo tipo di progetto sul territorio.

Fonte: Timenet Ufficio Stampa

