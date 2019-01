Sicurezza stradale, continuano i controlli mirati della Municipale

Cinque verbali elevati e un ciclomotore sequestrato: è questo il resoconto del lavoro effettuato giovedì pomeriggio dalla una pattuglia di motociclisti dell’Autoreparto. Gli agenti nell’ambito dei controlli mirati alla sicurezza stradale, sono intervenuti a seguito della segnalazione di un cittadino alla Centrale Operativa in merito a un ciclomotore in sosta da qualche giorno in viale Matteotti. Dagli accertamenti è emerso che il veicolo era senza assicurazione: il proprietario dovrà quindi pagare un verbale da 868 euro con taglio di 5 punti punti sulla patente. Il ciclomotore è stato sequestrato e portato in depositeria.

La pattuglia ha continuato i controlli sui viali: nelle piazze Libertà e Beccaria sono stati multati tre veicoli in sosta sullo spazio taxi ( (87 euro di verbale e taglio di 2 punti patente), mentre in viale Matteotti nel mirino è finita un’auto parcheggiata sul marciapiede (87 euro).

Gli agenti sono poi intervenuti in ausilio dei colleghi impegnati su un incidente in via del Visarno. A causa di un malore del conducente, un’auto che stava transitando sulla strada verso piazzale Jefferson ha urtato una vettura che viaggiava in direzione opposta. Il conducente del veicolo, un trentenne nordafricano in regola con le norme sull’immigrazione, era in compagnia di una persona sempre nordafricana senza documenti. Per lui sono quindi scattati il fotosegnalamento e la denuncia per violazione alle leggi sull'immigrazione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze