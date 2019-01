Sport, il Mugello omaggia i campioni

Un omaggio che il Mugello fa ad atleti e associazioni sportive del territorio che si sono particolarmente distinti in varie discipline. È con questo spirito che l'Unione dei Comuni ha organizzato la nuova edizione di “Eccellenze dello Sport”, che si è tenuta stamani a Borgo San Lorenzo, nei locali di Villa Pecori Giraldi. Un momento di valorizzazione e visibilità per dei talenti sportivi mugellani che hanno vinto sfide e raggiunto risultati ad alti livelli, in competizioni regionali, nazionali e internazionali: dal calcio alla pallamano, dall'automobilismo alle moto, dal nuoto e al canottaggio all'atletica leggera e al ciclismo, dal tennis all'equitazione, dalla boxe alla kick boxing e al rugby, dalla ginnastica artistica al pattinaggio artistico, fino alla pesca.

Un prezioso contributo nella valutazione di questi protagonisti dello sport lo ha fornito la commissione nella quale erano presenti i giornalisti Alessio Barletti, Riccardo Benvenuti e Fabio Ferri.

Hanno sottolineato il presidente e l’assessore allo Sport dell'Unione dei Comuni, Paolo Omoboni e Stefano Passiatore: “Questo è il nostro modo di dire grazie ad atleti che si sono particolarmente distinti in diverse discipline sportive. Una realtà sportiva, quella mugellana, vivacissima come associazioni e sport praticati. E ci piace pensare che questi campioni nei loro traguardi, quelli raggiunti siano d'auspicio per i prossimi, sentano vicino il proprio territorio. E ciò vale anche per altri atleti locali che cresceranno ancora per ulteriori sfide. Vogliamo iniziare il 2019 con questo augurio speciale”.

Questi i protagonisti, le “Eccellenze dello Sport Mugello”, a cui è stato consegnato il riconoscimento: Lavinia Sani , settore Silver Eccellenza, campionato regionale, ginnastica artistica, soc. Mugello 88; Nicholas Lapucci , campionato europeo EMX250, 1° classificato GR Russia, motocross; Anna Paradisi , campionessa italiana Fit Under 13, tennis; Mattagnanese, campionato Serie C1 Regionale con promozione a campionato Serie B Nazionale stagione 2018/2019, 2° posto Coppa Italia Serie C1 Nazionale, calcio; Fiorentina Handball , vincitori campionato regionale Serie B Maschile, pallamano; Asd Fortis Juventus , vittoria Campionato Giovanissimi regionali, calcio; Tommaso Grazioli , oro finali regionali estive 100 rana cat. Esordienti B, soc. Mugello Nuoto; Edoardo Lompi , oro al volteggio e anelli nel Campionato regionale Gold Junior 1° fascia, soc. Artistica Mugello; Fabrizio Caselli , campione italiano, medaglia bronzo Regata internazionale Gavirate, Paracanottaggio; Aurelio Ettore Ventre , 1° posto lancio giavellotto (700 gr) in Campionato Toscano Allievi Atletica Leggera, sport atletica leggera; Max Mugelli , campione serie internazionale VdeV, automobilismo; Ornella Castella , campionessa toscana, equitazione, salto a ostacoli, soc. Riding Club; Lorenzo Migliorini , vincitore circuito italiano Gravitalia, campionato Down Hill Italia, ciclismo; Maicol Filice , campione italiano Pro Kick Boxing; Alessio Sforzi , 3° posto Campionato italiano Tiro a volo Fossa Olimpica settore giovanile (Fitav); Guido Pini , campione italiano e europeo minimoto cat. Junior C; Mario Christian Ciullo , campione italiano velocità in salita 2018; Riccardo Chiarini e Martino Tronconi oltre che per risultati rispettive gare, per convocazione in Nazionale Italiana Campionato Mondiale Mountain Bike Marathon, ciclismo; Jacopo Bandini , titolo regionale cat allievi 100 metri, Campionati regionali individuali E-R; Shelly Ragazzini , campionati regionali E-R oro in gimkana 2 e pluripremiata in campionati italiani con, tra i titoli, argento in presentazione eoro in pony games, equitazione; Guglielmo Malenotti , secondo posto Campionato Italiano under 23 Pesca alla trota torrente 2018, soc. APS San Godenzo, pesca; Pietro Alinari , campione italiano Combinata Fisr e secondo posto Programma Libero, pattinaggio artistico; Alessio Pancrazzi , campione toscano 200 metri, cat. Promesse Gara Toscana Indoor Fidal, atletica.

Menzioni speciali:

Boxe Mugello , campionati reg. junior, (campioni reg. Juri Balla e Ermir Haruni), pugilato; Rugby Mugello, Amazzoni campionesse toscane Coppa Italia, rugby; Alleanza Giovanile Dicomano, promozione da Prima Categoria a Promozione, calcio; Asd Sant'Agata, promozione in Seconda Categoria e promozione del Calcio Femminile, calcio; Marradese Calcio , vincitori campionato Terza Categoria con promozione in Seconda Categoria.

Fonte: Unione dei Comuni del Mugello - Ufficio Stampa

