Turista denuncia aggressione in centro a Pisa, indaga la polizia

Ha denunciato di essere stata aggredita la scorsa notte in un vicolo del centro storico a Pisa. L'episodio, dai contorni poco chiari, sarebbe accorso a una turista spagnola di 29 anni. Indaga la polizia. La giovane è entrata in un locale che stava per chiudere, dove ha raccontato di aver subito un'aggressione, è stata soccorsa e accompagnata al pronto soccorso con alcune escoriazioni. La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. La turista spagnola avrebbe subito l'aggressione in una zona fortemente degradata per la presenza di tossicodipendenti e spacciatori: la 29enne ha raccontato di essere stata improvvisamente accerchiata da tre uomini ma di avere avuto la prontezza di reagire e fuggire raggiungendo il bar dove ha poi chiesto aiuto. In zona sono presenti le telecamere di videosorveglianza urbana e le immagini sono al vaglio degli inquirenti per ricostruire l'accaduto.

