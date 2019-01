Ambulanza e automedica sulla pisa di un crossodromo di Cortona per soccorrere un bambino di undici anni ferito dopo essere caduto dalla minimoto. L'incidente è avvenuto intorno alle 16:30 di oggi. L'undicenne è originario del Perugino, ed è stato trasportato all'ospedale cortonese della Fratta e da lì con l'elisoccorso Pegaso è stato trasferito al Meyer di Firenze in codice giallo per trauma cranico commotivo e all'addome. Ancora da chiarire le cause dell'incidente.

Tutte le notizie di Cortona