Villanova premia i presepi migliori. Il concorso dei presepi per il secondo anno è stato effettuato nella piccola parrocchia di Villanova, alle porte di Empoli. Le catechiste insieme al parroco hanno indetto questo concorso, ormai alla seconda edizione, per "poter continuare una tradizione ormai perduta nel tempo il presepe e la sua importanza", come dicono gli organizzatori. I partecipanti sono stati molti e i tre premi sono stati assegnati ai presepi più originali.

Tutte le notizie di Empoli