Eugenio Giani in visita al presepe in Selva di Mela a Pescaglia

Anche quest’anno il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, è tornato a fare visita ai presepi caratteristici di Pescaglia. Ieri (sabato), accompagnato dal sindaco Andrea Bonfanti e dall’assessore al turismo Beatrice Gambini, ha ammirato il presepe permanente in “Selva di Mela” a Convalle. Si tratta di una Natività artistica realizzata nel bosco del borgo pescaglino da un artista locale, Guido Giusti. Era presente anche il consigliere comunale Sandro Ricciardi e l’artista.

Con la visita di ieri (sabato), la terza sul territorio di Pescaglia da quando il presidente è in carica, Giani conferma il proprio interesse alla storia e alle tradizioni locali come la “Valle dei presepi”, il percorso, di cui il presepe in “Selva di Mela” fa parte, promosso dall’Unione Comuni Media Valle del Serchio per scoprire le rappresentazioni più belle dei comuni di Pescaglia, Barga, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano e Coreglia Antelminelli.

