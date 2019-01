Doveva essere un'apertura porta, è diventato molto di più l'intervento dei vigili del fuoco. Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 gennaio i pompieri di Firenze sono intervenuti nel capoluogo in via della Saggina per una porta rimasta bloccata. Una volta aperta, si è scoperto che la persona all'interno della casa stava avendo un infarto e versava in gravi condizioni. I sanitari inviati dal 118 hanno subito preso in carico la vittima e l'hanno portata in ospedale per le cure del caso.

