Pompieropoli, befane e allegria: le iniziative dei vigili del fuoco per l'Epifania

La Befana è un essere un po’ magico, che nell’immaginario collettivo solca i cieli a cavallo della sua scopa volante; ma da qualche parte dovrà pure atterrare? Quest’anno la Befana dei Vigili del Fuoco è scesa su gran parte del territorio della provincia di Firenze e a Cascina:

5 Gennaio – La befana dell’Isolotto (Firenze) ore 18.00

L’evento, organizzato dal Quartiere 4 con la collaborazione del Gruppo Storico dei Vigili del Fuoco, è ormai una tradizione. La festa è animata da un corteo che attraversa il quartiere per poi giungere in Piazza dell’Isolotto, dove si trova il famoso fantoccio, al quale viene dato fuoco, al termine della manifestazione, come buon auspicio. Dall’alto di un Condominio una anziana signora con un grande sacco chiede aiuto ed ecco arrivare prontamente la Squadra del Distaccamento VVF di Firenze Ovest e l’autoscala a sirene spigate per salvarla; la signora in questione è proprio la Befana che tratta in salvo riesce a compiere il proprio “lavoro” distribuendo le caramelle ai bambini.

6 Gennaio la Befana Volante del Meyer (Firenze) ore 11.00

Nella mattina del 6 gennaio la Befana volante si è recata presso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per distribuire dolci e doni ai bambini che si trovano ricoverati presso la struttura. L’anziana signora si è calata nel reparto con l’ausilio dell’autoscala dei Vigili del fuoco e girando per le stanze dell’Ospediale pediatrico Meyer, ha distribuito dolci e giocattoli. Anche quest’anno la Befana dei Vigili del Fuoco ha regalato un prezioso dono che rappresenta la costante ricerca di speranza .La realizzazione della stessa è stata resa possibile dalla generosità del personale appartenente al Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze, alla Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Sez. Firenze e il Reparto Volo di Arezzo.

6 Gennaio la Befana agli Uffizi (Firenze) ore 16.00

Nel pomeriggio del 6 gennaio intorno alle ore 15.30 un numero importante di persone si è raggruppato davanti alla Loggia dei Lanzi in Pizza della signoria, per veder scendere a Befana della Loggia dei Lanzi. L’evento organizzato dalla Galleria degli Uffizi ed i Vigili del Fuoco di Firenze con il Patrocinio del Comune, è giunto alla sua terza edizione e vede accrescere ogni anno il numero di curiosi che attirati da questo momento magico, si soffermano a guardare la calata della anziana signora, che con l’aiuto di 5 Vigili del Fuoco assicura l’importante sacco a terra. Ogni anno qualche piccola novità in questa edizione ha visto la calata di tre pompieri che hanno cosparso l’aria antistante la Loggia di coriandoli, così hanno predisposto una discesa sicura per la Befana degli Uffizi, l’anziana ed energica signora è così scesa affiancata da due Vigili del Fuoco, una volta giunti a terra i bambini si sono recati incuriositi presso la signora che ha donato caramelle. Quella degli Uffizi è soprattutto una Befana di solidarietà, che oltre ad allietare le famiglie accorse in centro per trascorrere un pomeriggio di festa, vuole restituire una speranza di rinascita alle collettività del Centro Italia colpite dal terremoto, raccogliendo un contributi che saranno destinati al restauro di un’oggetto identitario danneggiato. Anche per questo anno la festa della befana nel territorio fiorentino è stata realizzata grazie al sostegno della ditta dolciaria fiorentina Fallani Caramelle, con sede al Terrafino di Empoli; Caffetteria Bartolini situata sopra la Loggia dei Lanzi(Galleria degli Uffizi), dall’Associazione Nazionale vigili del Fuoco Sez. Firenze, Reparto Volo Vigili del Fuoco di Arezzo ed il Personale del Comando di Firenze oltre al Personale della Galleria degli Uffizi e del Comune di Firenze.

6 gennaio Befana di Signa ore 17.00

La befana è atterrata anche a Signa grazie all’impegno del Distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Calenzano e l’organizzazione del Comune di Signa. L’evento ha visto oltre 500 persone nella Pizza di Signa riunirsi, questa volta la sventurata protagonista del 6 gennaio è stata aiutata dai VVF di Calenzano a scendere dal tetto della stazione dove era rimasta sfortunatamente incastrata con la propria scopa ed il sacco pieno di caramelle. Una volta che la Befana è riuscita a mettere i piedi a terra ha potuto distribuire i dolcetti a tutti i bambini presenti. Sicuramente il 6 Gennaio è un giorno molto impegnativo per il Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze, perché oltre l’ordinario soccorso devono garantire la presenza anche nelle varie piazze per essere vicini alla popolazione tutta, ma la verità più grande è che oltre al compito istituzionale assolto c’è l’attestazione di stima dei cittadini che come sempre ripaga del tanto lavoro, dell’ impegno e della dedizione del personale tutto dei Vigili del Fuoco di Firenze.

6 gennaio Pompieropoli a Cascina

Numerosa la partecipazione di grandi e piccini sono state distribuite circa 1000 calze e numerosi bambini hanno partecipato alla pompieropoli ottenendo l’attestato di pompieri per un giorno.

Fonte: Ufficio stampa

