Ad Altopascio tornano i corsi per superare l'esame Ditals

Tornano i corsi per insegnare l'italiano agli stranieri. L’Istituto comprensivo di Altopascio, sede convenzionata e monitorata dall’Università per Stranieri di Siena (UNISTRASI), in collaborazione con la Biblioteca comunale “A. Carrara”, organizza un corso di glottodidattica per il superamento dell’esame DITALS (certificazione di competenze in didattica dell’italiano a stranieri).

Le lezioni si terranno nella scuola elementare “G. Pascoli” di Altopascio con orario 16.30-19.30 a partire da venerdì 11 gennaio. Il corso sarà anticipato, mercoledì 9 alle 16.30 nella sala polifunzionale della “Pascoli”, dall'OpenDay Ditals, durante il quale verranno fornite informazioni sia sul corso che sull’esame di I° e II° livello, sulla bibliografia, sulle ore di tirocinio e/o di insegnamento di italiano in classi L2, sulla validità e l’utilizzo della certificazione e quanto altro sia di interesse per i partecipanti.

Per il corso gennaio/marzo 2019 il docente sarà il dottore Giuseppe Caruso dell’Università per Stranieri di Siena mentre le esercitazioni saranno guidate dalla dottoressa Stefania Zianni dell’Istituto comprensivo di Altopascio.

Le iscrizioni sono già aperte e i posti messi a disposizione saranno solo 20. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al referente DITALS, Devid Panattoni, via mail: devid.panattoni@gmail.com.

DITALS I° livello: DITALS di I livello è un esame di certificazione che attesta una buona competenza generale nella didattica dell'italiano L2 in relazione a qualsiasi contesto di apprendimento, integrata da una competenza specifica riferita a un particolare profilo di destinatari scelto dai candidati: bambini, adolescenti, adulti e anziani, immigrati, studenti universitari, apprendenti di origine italiana, apprendenti di madrelingua omogenea (cinese, arabo, giapponese, russo, tedesco), operatori turistico-alberghieri, religiosi e studenti USA - University Study Abroad.

DITALS II° livello: La DITALS di II livello è un esame di certificazione che attesta una competenza avanzata in didattica dell’italiano a stranieri e si rivolge a docenti che operano in qualsiasi contesto di insegnamento e con qualsiasi gruppo di apprendenti. Il DITALS II è un requisito richiesto per l’accesso alla classe di concorso A023 (insegnamento della lingua italiana per discenti di lingua straniera).

Fonte: Ufficio Stampa

