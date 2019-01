Armunia, polemica sui finanziamenti: Biasci (Lega) insoddisfatto

“Sinceramente - afferma Roberto Biasci, Consigliere regionale della Lega- non mi posso ritenere assolutamente soddisfatto dalla risposta avuta dalla Regione Toscana, in merito ai finanziamenti a favore dell’Associazione Armunia. Avevo chiesto chiarimenti sulla vicenda ma, con una terminologia classicamente burocratica, mi si dice che la stessa Armunia rappresenti “un significativo punto di riferimento della nuova scena contemporanea di rilevanza nazionale. Sarà anche così ma allora, come mai tale “qualificata” struttura ha incassato solamente poco più di 18.000 euro, a fronte di un sostegno pubblico decisamente superiore? Non ci risulta che Armunia, pur essendo operativa dal ’96, si sia effettivamente ritagliato un ruolo così importante nell’ambito della cultura italiana. Insomma noi rimaniamo dell’idea che il sostegno da parte della Regione, sia sproporzionato in relazione agli obiettivi effettivamente raggiunti.”

Fonte: Ufficio stampa

