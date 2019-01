Certaldo, bilancio 2019 condiviso con associazioni di categoria e sindacati

L’amministrazione comunale rende noto che sul bilancio di previsione 2019 – 2021, approvato nei giorni scorsi, si erano svolti, come tradizionalmente avviene, anche incontri con associazioni di categoria e sindacati, per un confronto sulle principali scelte operate, in particolar modo sul bilancio corrente.

All’incontro, convocato dal sindaco Giacomo Cucini e dal vicesindaco con delega al bilancio Francesco Dei, avevano partecipato i sindacati pensionati di CGIL e CISL e le associazioni di categoria Confesercenti e CNA.

Le sigle sindacali presenti hanno espresso apprezzamento per la manovra in generale con particolare riferimento alle politiche fiscali, in particolar modo per le aliquote invariate delle tasse e per le riduzioni operate nelle tariffe dei servizi e nelle esenzioni nel corso degli anni.

Anche le associazioni di categoria hanno valutato positivamente le previsioni nel loro insieme e si sono dette soddisfatte del bando per il commercio e per la ripetizione di misure analoghe nel corso del 2019.

