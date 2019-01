'Auguri capitano, sempre con noi': i tifosi della Fiorentina ricordano Astori

Il 7 gennaio 2019 per gli appassionati di calcio, e soprattutto per i tifosi della Fiorentina, non può essere un giorno qualunque. Il 7 gennaio di trentadue anni fa nasceva Davide Astori, capitano viola scomparso tragicamente il 4 marzo scorso pochi mesi dopo aver compiuto trentun anni.

Oggi quindi è il giorno del ricordo e in molti hanno voluto omaggiare il giocatore viola, capitano eterno. Ci ha pensato la Roma, sua ex squadra, con un tweet commovente, lo stesso ha fatto anche il Cagliari, che come i gigliati ritirò a suo tempo la maglia numero 13.

'Sempre con noi, auguri capitano' si legge invece sui cancelli della tribuna dello stadio Artemio Franchi di Firenze. I tifosi della Fiorentina hanno voluto ricordare Davide Astori nel giorno del suo compleanno in una zona che ancora oggi è carica di emozioni e ricordi, dati i molti messaggi di affetto nei confronti del giocatore lombardo.

