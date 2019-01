Giuliani annuncia: "Parte del Palazzo di San Firenze sarà sede della Fondazione Bocelli"

“Si ridisegnano gli spazi culturali in città grazie all'iniziativa del Sindaco che ha annunciato che una parte del Palazzo di San Firenze sarà destinato quale sede della Fondazione Bocelli”. La presidente della Commissione cultura del Comune di Firenze Maria Federica Giuliani ha presentato un question time in Consiglio comunale, al quale ha risposto la vice sindaca Cristina Giachi, per conoscere anticipazioni rispetto ai contenuti ed ai tempi necessari per l'avvio di questo progetto.

“Il progetto della Giunta – ha spiegato la vice sindaca Cristina Giachi – prevede la realizzazione di una sede operativa della Bocelli Foundation che ha proposto un progetto alla cittadinanza, in particolare ai giovani ed alle persone più svantaggiate e fragili. Si prevedono la realizzazione di workshop e di convegni tenuti da personalità di rilievo e dallo stesso Maestro Bocelli. Workshop sia musicali che culturali. La direzione patrimonio ipotizza di concludere la procedura di assegnazione entro il primo semestre 2019. La presenza della Fondazione Bocelli s'inserisce nel più ampio progetto della realizzazione delle arti e dello spettacolo”.

“Un progetto particolarmente importante per la nostra città – ha sottolineato la presidente della Commissione cultura Maria Federica Giuliani – perché si inserisce in quella che è un'eccellenza per le arti dello Spettacolo, la Fondazione Zeffirelli. L'interesse della Fondazione Bocelli per Firenze temevamo fosse sfumato dopo la rinuncia ad utilizzare Sant'Orsola e, invece, grazie a questa soluzione Firenze ottiene un centro culturale importante che eccelle in tutto il mondo”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

