Lavori in via Ser Ridolfo, due nuovi parcheggi per i residenti a San Miniato

Per scongiurare il più possibile eventuali disagi che potrebbero sorgere dal cantiere in Via Ser Ridolfo, nel centro storico di San Miniato, la Diocesi ha messo a disposizione il parcheggio del Seminario a partire da questa sera (7 gennaio), dalle 19 alle 8 per la sosta dei residenti, mentre la Crédit Agricole Italia permette di utilizzare il parcheggio adiacente a Palazzo Grifoni (sempre da questa sera, 7 gennaio) dalle 19.30 alle 7.30, lasciando liberi i posti riservati e rispettando le fasce orarie indicate.

“Le altre istituzioni cittadine hanno dimostrato grande collaborazione con il Comune per risolvere la delicata questione dei parcheggi in centro storico – spiega il sindaco Vittorio Gabbanini -. Con il cantiere in via Ser Ridolfo e la nuova viabilità attiva su San Miniato, con queste due ampie aree di sosta, a disposizione fino alla fine del mese di febbraio (ed eventualmente prolungabile fino alla conclusione dei lavori), contiamo di dare un po' d'ossigeno ai residenti che la sera tornano a casa e possono avere difficoltà a trovare parcheggio. Desidero ringraziare la Diocesi e la Crédit-Agricole Italia per la grande disponibilità dimostrata e per aver accolto immediatamente la richiesta avanzata dai cittadini, maturata nell'assemblea del 3 gennaio scorso, di cui mi sono fatto portavoce. Invito i cittadini ad essere rispettosi delle fasce orarie e degli accordi presi, per evitare la revoca del permesso di sosta in queste zone”.

Per i prossimi novanta giorni la viabilità prevede che via IV Novembre sia a senso unico con direzione centro-periferia, via Carducci rimane a doppio senso di circolazione, mentre sarà introdotta la prescrizione di direzione obbligatoria a sinistra in Piazza Grifoni, all’intersezione con via IV Novembre, per i veicoli che provengono con direzione periferia-centro. I veicoli potranno immettersi da via della Cisterna in via San Carlo, risalire la Costa Santi Cosimo – percorribile a senso unico - e Damiano e percorre via Battisti fino a Piazza del Popolo. Il doppio senso di circolazione nel tratto di via Battisti sarà gestito con impianti semaforici, collocati alla fine di via San Carlo, all’intersezione con via Guicciardini e in piazza del Popolo. Sarà in vigore il divieto di transito ai veicoli con portata massima a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate e lunghezza superiore a 5 metri, mentre per quanto riguarda il trasporto scolastico sarà

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

Tutte le notizie di San Miniato