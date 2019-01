Lavoro, Empoli indice concorso: due posti per Istruttore Amministrativo Direttivo

Due nuovi posti a tempo indeterminato all’interno dell’amministrazione comunale di Empoli.

Proprio questa mattina, lunedì 7 gennaio 2019, è stato pubblicato un bando di concorso per soli esami per la copertura di 2 posti a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Amministrativo Direttivo” Categoria D – Posizione Economica D1 – CCNL – Enti Locali del 31/03/1999 di cui un posto con riserva prioritaria per le forze armate ai sensi articoli 1014 e 678 D.Lgs 66/2010 e un posto con riserva a favore del personale interno del Comune di Empoli.

Per il concorso pubblicato stamani i candidati dovranno possedere, oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso alle Pubbliche Amministrazioni, uno dei diplomi di laurea previsti dall'articolo 2 del bando di concorso.

La domanda di ammissione al concorso, deve essere presentata, secondo le modalità dell’articolo 5 del bando di concorso, all’Amministrazione Comunale entro e non oltre il 04/02/2019.

Chi è interessato potrà rivolgersi al Servizio Gestione del Personale del Comune di Empoli (Via Giuseppe del Papa, 41 – Tel. 0571/757719-935-934-921-529 – mail: personale@comune.empoli.fi.it) o trovare ulteriori informazioni sul sito internet del comune all’indirizzo www.empoli.gov.it. o in questa pagina dedicata http://www.comune.empoli.fi.it/Pretorio/concorsiaperti.html

