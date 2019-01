Fi-Pi-Li, frana di via Quaglierini: partiti i lavori

Partiti i lavori per eliminare la frana di via Quaglierini, la rampa di uscita della S.G.C. FI-PI-LI. I lavori del cantierte sono iniziati, come previsto, oggi 7 gennaio.

"E' stata una lunga attesa – ha detto l'assessore a trasporti e infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, presente stamani all'apertura del cantiere -, ma oggi diamo concretamente il via a questi lavori. E' stato un percorso complesso, ma come promesso siamo riusciti a sbloccare la situazione. Ora speriamo davvero che non ci siano intoppi nella fase di esecuzione e contiamo su di un po' di pazienza supplementare per gli inevitabili disagi dovuti al cantiere".

"Siamo di fronte – ha sottolineato Ceccarelli – ad un vicenda emblematica di quanto sia difficile realizzare le opere pubbliche nel nostro paese. La Provincia, che ne aveva la competenza, non era riuscita a fare questo intervento di ripristino a causa dei vincoli posti dal patto di stabilità. La Regione è subentrata nelle competenze nel 2016 e ha subito impresso un'accelerazione alla vicenda. L'ultimo ostacolo è stato però un ricorso, che è stato risolto, e ora vigileremo perché i tempi contrattuali siano rispettati".

I lavori consentiranno un collegamento veicolare più fluido con il porto di Livorno, soprattutto per i mezzi pesanti, e assieme al progetto di collegamento ferroviario tra porto ed interporto costuisce un tassello importante dell'impegno della Regione per garantire al porto le migliori condizioni di sviluppo e qualificazione.

I lavori per il ripristino della frana al km 79+865 della sgc Fi-Pi-Li sono stati aggiudicati nello scorso mese di ottobre ad un raggruppamento temporaneo di imprese con sede legale a Pomarance (Pi).

Il valore complessivo dei lavori è calcolato in 1.596.517 euro, di cui 55.920 destinati agli oneri per la sicurezza (iva esclusa). Secondo il cronoprogramma previsto, i lavori dovranno essere conclusi entro 300 giorni a partire da oggi.

