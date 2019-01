Quando lo sport incontra la moda: gli atleti della Emma Villas a Pitti Immagine

Il brand di fashion sneaker MOA Master of Arts è il simbolo più attuale della capacità creativa e imprenditoriale italiana. Un progetto nato da poche stagioni e già capace di imporsi nelle scelte di fashion addicted ed appassionati di sneaker di tutto il mondo.

MOA Master of Arts sta accompagnando in prima fila la stagione di Superlega di Emma Villas Siena di cui è Platinum Sponsor. Emma Villas Siena sta affrontando in questa stagione le sfide di Superlega insieme alle più grandi squadre italiane di volley.

Mercoledì 9 gennaio dalle ore 11.30, in occasione di Pitti Immagine Uomo presso la sua area espositiva nella Fortezza da Basso (Padiglione Centrale stand k20), MOA Master of Arts avrà l’onore di ospitare alcuni campioni del team toscano e presentare insieme a loro l’esclusivo modello Futura Running, simbolo dell’anima sportiva del brand.

Saranno eccezionalmente presenti per questa iniziativa i pallavolisti: Saeid Marouf, capitano della Emma Villas Siena e della Nazionale iraniana con la quale in estate ha vinto i Campionati asiatici e ha successivamente disputato i Mondiali, è il giocatore più seguito sui social dell’intero campionato di Superlega ed uno dei palleggiatori più forti e più apprezzati al mondo; Gabriele Maruotti, oltre 80 presenze con la Nazionale italiana con cui ha disputato anche i recenti Mondiali giocati in Italia e in Bulgaria che hanno riscosso un enorme successo e seguito di pubblico nel Belpaese, e le ultime 12 stagioni nella massima serie, negli anni ha conquistato due Junior League, una Supercoppa Italiana, una medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo, una Coppa CEV e una Challenge Cup; Fernando Hernandez, già nazionale cubano, battitore sopraffino e giocatore di grande talento messo in mostra in tutte le società nelle quali l’opposto ha giocato nel corso della sua carriera; Yuki Ishikawa, idolo della Nazionale giapponese con cui ha vinto la medaglia d’oro al Campionato asiatico nel 2017. Con la Nazionale nipponica ha preso parte anche ai recenti Mondiali, Ishikawa è anche uno dei simboli delle prossime Olimpiadi che saranno disputate a Tokyo nel 2020.

Gli atleti saranno presenti allo stand e incontreranno tifosi e giornalisti e firmeranno minivolleyball con i loghi di Master of Arts e Emma Villas.

La Master of Arts Futura, una delle novità più apprezzate dal mercato già nella stagione estiva 2019, viene proposta con nuovi make up e combinazioni di materiali di ricerca come mesh, suede, nubuk e neoprene. Con suola in Phyloon, un materiale ultralight usato per attività performance. Un modello di tecnologia avanzata simboleggiata dallo shank del brand in 3D applicato sul tallone. Di ispirazione futurista, un oggetto per amanti del design minimal ma con accenti fashion dettati dal mix colore.

La Emma Villas Siena sarà lieta ed onorata di partecipare al prestigioso evento in programma al Pitti Immagine Uomo a Firenze insieme ad un importante partner che sta sostenendo l’avventura del team biancoblu in questa stagione in Superlega.

Fonte: Emma Villas Volley

