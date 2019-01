Poggibonsi in lutto per Sandra Logli, ex direttrice della Fondazione Elsa

Cordoglio dell’Amministrazione Comunale di Poggibonsi per la scomparsa di Sandra Logli, classe 1947, ex direttore della Fondazione Elsa. “Una poggibonsese che è sempre stata molto legata alla sua città – dice il Sindaco David Bussagli – Terminato il proprio percorso professionale che l’ha vista svolgere ruoli dirigenziali in ambito regionale, si è messa a disposizione di Poggibonsi guidando la Fondazione Elsa in una fase anche delicata di transizione”. Sandra Logli infatti è stata direttore della Fondazione Elsa dal 2010 al 2013. “Vi ha portato indubbiamente la sua serietà ma anche tutta la sua competenza maturata sul fronte della programmazione culturale nel suo percorso professionale - dice il Sindaco - Le nostre più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia”.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Poggibonsi