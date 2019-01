S.S. Cosma e Damiano, 12 posti letto di degenza riabilitativa ospedaliera

L’eccellenza della riabilitazione respiratoria e cardiologica dell’ospedale S.S. Cosma e Damiano di Pescia in onda questa mattina a Tvl nel corso della puntata dedicata ai percorsi riabilitativi garantiti dall’Azienda. Anche la riabilitazione è un intervento continuativo dall’ospedale al territorio: lo ha ricordato Bruna Lombardi, direttore Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa, ospite in studio conMartina Boni, dirigente medico Medicina Fisica e riabilitativa, anticipando i cambiamenti previsti nel 2019 per il Centro di riabilitazione dell’ospedale di Pescia. Si tratta del progetto di ampliamento del Centro, con la prospettiva futura nel corso del nuovo anno di passare dagli attuali 6 a 12 posti letto didegenza riabilitativa intensiva ospedaliera. Attualmente tra Pescia, San Miniato e Prato, i letti di degenza riabilitativa ospedaliera a gestione pubblica sono 54 e ricoverano circa 1000 pazienti l’anno. “L’ospedale di Pescia merita questa crescita – ha sottolineato Lombardi – In questi mesi ho potuto apprezzare quanto questo ospedale funzioni”.

Nell’ambito del Dipartimento di Medicina Fisica e riabilitativa, fiore all’occhiello sia di Prato che di Pistoia, sono anche i due Laboratori Ausili informatici per le gravi disabilità e per la comunicazione e l'apprendimento. Software che utilizzano la comunicazione aumentativa alternativa, puntatori oculari, tablet con App dedicate, tastiere semplificate, mouse speciali, video ingranditori, sono alcuni dei dispositivi a disposizione nei laboratori. “Prima di prescrivere un ausilio informatico – ha dichiarato Maria Michela Negro, responsabile Laboratorio Ausili per l’apprendimento e la comunicazione di Pistoia- è necessario conoscere il progetto riabilitativo. Per questo la collaborazione con la riabilitazione è sempre attiva e costante”.

Guarda la puntata su Tvl

Fonte: Ausl Toscana Centro - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pescia