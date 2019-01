Scuole, al via gli incontri di aggiornamento con il sindaco

A partire da questa settimana si aprirà il ciclo di incontri con i referenti delle scuole del territorio voluto dal sindaco Francesco De Pasquale. Gli appuntamenti serviranno a informare e aggiornare dirigenti e rappresentanti di istituto sullo stato di avanzamento dei cantieri aperti e sul percorso dei progetti di ristrutturazione e riqualificazione dei vari plessi. «Ho deciso di aprire un canale diretto, per fugare timori ed evitare incomprensioni ma anche per aggiornare in modo più efficace dirigenti e famiglie. Vogliamo comunicare tempestivamente criticità, soluzioni e scelte ma anche avere un confronto con chi la scuola la vive ogni giorno» ha dichiarato il primo cittadino. Gli incontri saranno rivolti ai dirigenti, ai responsabili di plesso e ai rappresentanti dei consigli di istituto e – precisano dall’amministrazione - nulla ha a che vedere con le richieste di incontro e/o assemblea pubblica lanciate da gruppi o comitati nelle scorse settimane. Oltre ai referenti scolastici e al sindaco parteciperanno il presidente della commissione Lavori Pubblici Gabriele Guadagni, i consiglieri membri e il personale dell’ufficio tecnico che fornirà i dettagli sulle singole scuole. Il primo appuntamento sarà dedicato alla situazione della scuola dell’Infanzia e Primaria di Fossone.

Fonte: Comune di Carrara - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Carrara