Traversa di Limite, cambia temporaneamente la viabilità sulla Sp106

L’ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito sulla Sp 106 'Traversa di Limite' la chiusura al transito veicolare, in entrambi i sensi di marcia, dal km 4+700 al km 5+150 circa, e l'istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h per il restringimento della carreggiata, dal km 5+150 al km 5+400 circa, nel comune di Capraia e Limite), da oggi al 18 gennaio 2019, in orario 8/19.

Il provvedimento è stato adottato per consentire lavori di abbattimento di platani. Il traffico veicolare viene deviato su via Eugenio Salani.

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

